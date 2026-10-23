Košarkaši Crvene zvezde gostovaće sutra od 18 časova Igokei u Laktašima. Crveno-beli su u četvrtak posle produžetaka poraženi od Partizana rezultatom 85:82 u Evroligi.



- Očekuje nas vrlo zahtevna utakmica protiv iskusne ekipe koju predvodi odličan trener. Igraju dobro. Za nas sa druge strane nakon velikog fizičkog i psihičkog pražnjenja ovo je utakmica koja neće biti laka, ali uz dobru energiju i dobar pristup možemo do pobede", rekao je Navaro, prenosi sajt kluba.



Košarkaš Crvene zvezde Nikola Đurišić naveo je da njegova ekipa mora da ima pravi pristup utakmici kako bi došla do pobede protiv Igokee.

- Teška utakmica u seriji mečeva koji nas očekuju u narednom periodu. Dobar tim, dobar trener, ekipa koja će vas pobediti, ako utakmici ne pristupite na pravi način i sa pravom energijom - poručio je Đurišić.



Zvezda je drugoplasirana na tabeli grupe A ABA lige sa dve pobede i porazom, dok Igokea na osmoj poziciji sa učinkom 1-2.