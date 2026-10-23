Međutim, ove zime bi to moglo da se promeni jer klub iz Istanbula više ne računa na desnog beka reprezentacije Srbije.

Fenerbahče kreće u rekonstrukciju ekipe i, kako bi se oslobodilo mesto za inostrane fudbalere, rukovodstvo kluba planira rastanak sa mladim igračima koji nisu u prvom planu. Prvi fudbaler koji se nalazi pred izlaznim vratima jeste Ognjen Mimović, bruje turski mediji.

Mimović, plaćen Zvezdi 6,7 miliona evra, nije uspeo da se nametne u Feneru za značajniju ulogu, iako je planiran kao investicija za budućnost. Nakon što je ranije sticao iskustvo na pozajmicama u Zenitu iz Sankt Peterburga i Pafosu, 22-godišnjak se vratio u Fenerbahče, ali tokom tekuće sezone nije zabeležio nijedan nastup u zvaničnim mečevima.

Iako je bio uvršten na spisak za Ligu šampiona, Mimović nije dobio priliku kod stručnog štaba, zbog čega je uprava prelomila i odlučila da ga stavi na transfer listu.

Čelnici kluba Fenerbahçe spremni su da saslušaju ponude zainteresovanih strana za energičnog i stamenog desnog beka. Ovaj potez treba da omogući rasterećenje kvote stranih fudbalera, s obzirom na to da klub planira pojačanja u veznom redu i ofanzivnoj liniji.

Sudbina i nova sredina za Mimovića biće poznati čim na adresu turskog velikana stignu prve konkretne zvanične ponude. Možda baš jedna bude od Zvezde, koja je deficitarna na tom mestu.