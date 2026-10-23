Velika zabrinutost je u Minhenu, gde je trener Bajerna Vensan Kompani hitno prebačen u bolnicu, nakon što mu je pozlilo na treningu, javlja Bild.

Koliko je situacija ozbiljna govori i podatak da je po njega došao helikopter, koji je sleteo na trening centar Bajerna i odatle ga je hitno prebacio u bolncu.

Kompaniju nekoliko dana već nije bilo dobro jer je imao problem sa virusom.

Nemački mediji javljaju da u klubu vlada velika zabrinutost za belgijskog trenera, koji je i prošlog vikenda tokom pobede sa Lajpcigom u derbiju od 6:1 morao nakratko da legne u u trenerskoj sobi posle pobede.

Vensan Kompani ima 40 godina, na klupi Bajerna je od leta 2024. godine i osvojio je dve titule, Kup Nemačke i dva Superkupa Nemačke.

Bajern je od njegovo dolaska postao prava mašina koja melje protivnike i redovno je postizao veliki broj golova, nekada i više od sedam.

Kompani je imao problem sa virusom, nije se pojavljivao na konferencijama.

Bajern je nedavno igrao protiv Arsenala u Ligi šampiona u trećem kolu, gde su remizirali 2:2 na Alijanc areni, a Vensan Kompani je vodio tim na tom meču, iako su mnogi očekivali da ne bude na klupi.

Prethodno se nije pojavljivao na konferencijama, gde je njegov pomoćnitrener Aron Danks rekao da je Kompaniju potrebno da se odmori.

- Najvažnija stvar je da ga ohrabrimo da se odmori i da uzme vremena koje mu je potrebno, koliko god to trajalo - rekao je njegov pomoćnik tada.