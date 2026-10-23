Radmilo Jovanović je trenirao brojne srpske klubove među kojima su: Radnički 1923, Dinamo Jug, Hajduk iz Kule, Zemun, Šumadija 1903.

Radnički iz Kragujevca je potvrdio tužnu vest.

- Fudbalski klub Radnički 1923 sa velikom tugom primio je vest o smrti Radmila Jovanovića, nekadašnjeg igrača i trenera našeg kluba.



Svojim igračkim i trenerskim radom ostavio je trag u fudbalu, a njegov odlazak predstavlja gubitak za sve koji su ga poznavali i sa njim delili ljubav prema najvažnijoj sporednoj stvari na svetu.



U ime FK Radnički 1923, porodici, prijateljima i svima koji su ga poznavali upućujemo iskreno saučešće.



Neka mu je večna slava i hvala - naveo je klub u saopštenju.