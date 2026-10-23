Crvena zvezda nije uspela da se plasira u Ligu šampiona i Ligu Evrope, pa je morala da se zadovolji učešćem u najmlađem UEFA takmičenju. Neminovno, to se odrazilo i na posetu na "Marakani".

Utakmicu u kojoj su crveno-beli remizirali sa Kopenhagenom (2:2), sa tribina je pratilo 16.234 gledalaca, što predstavlja najmanju posetu na evropskim utakmicama beogradskog kluba u aktuelnoj eri.

Ipak, prema podacima statističke platforme "Football Meets Data", duel u Beogradu bio je treći najposećeniji meč drugog kola Lige konferencije.

Veću posetu od utakmice Crvene zvezde i Genta imali su samo susreti Ajaksa i Atalante na Johan Krojf Areni u Amsterdamu, koji je pratilo 51.739 gledalaca, i Trabzona i Hartsa na stadionu "Šenol Guneš", sa 28.096 prisutnih navijača.

Na četvrtom mestu našao se duel Brage i Genta, kojem je prisustvovalo 10.449 gledalaca, dok je petu poziciju zauzela utakmica Tuna i Hajduka iz Splita.

Taj susret na "Stokhorn Areni" pratilo je svih 10.000 gledalaca, koliko iznosi kapacitet stadiona, što je ujedno bila jedina utakmica drugog kola Lige konferencije odigrana pred potpuno ispunjenim tribinama.