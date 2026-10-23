-Osećam se prevarenim jer ono što mi je obećavano iz godine u godinu nije ispunjeno. Kao trener, nisam zaslužio ovako nešto. Besan sam. Volim Hetafe i sve ovo me mnogo boli - izjavio je Bordalas.

Razmere problema postale su očigledne već u prvom poluvremenu, tokom kojeg je odbrana domaćeg tima delovala nesigurno.

-Prvo poluvreme bilo je katastrofalno. Napravili smo mnogo grešaka i pokazali ogromnu slabost. Protivnik je dolazio do prilika običnim loptama iza naše odbrane. Preokrenuli su rezultat sa dva gola za šest minuta, a mogli smo da primimo još nekoliko pogodaka.

Bordalas je istakao da je pojedine standardne prvotimce ostavio na klupi kako bi ih poštedeo napora i smanjio rizik od povreda, ali da je tok utakmice primorao na ranije izmene. Prema njegovoj oceni, taj potez dodatno je razotkrio nedostatke u sastavu.

-Postalo je očigledno da nemamo dovoljno kvalitetan kadar za tri takmičenja. Ma, nemamo ga čak ni za jedno.

Trener Hetafea naglasio je da je na probleme upozoravao još od maja, ističući da ekipa nije dovoljno pripremljena za zahtevan raspored. Dodao je da u nastavku sezone više neće moći da odmara ključne igrače, uprkos riziku od povreda.

"Od sada više ne mogu da odmaram igrače, iako znam da rizikujem da se povrede. Nemamo ekipu spremnu za ovakav ritam takmičenja", rekao je Bordalas.