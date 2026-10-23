Azijska fudbalska konfederacija javno je podržala Đanija Infantina za novi, četvrti uzastopni predsednički mandat na čelu Svetske fudbalske federacije (FIFA).

Šeik Salman bin Ibrahim Al Kalifa, predsednik AFC, rekao je danas u Tokiju da Infantino ima nedvosmislenu podršku svih članica AFC.

"Mislim da potvrđujemo našu punu posvećenost podršci vama i vašem rukovodstvu dok tražite novi mandat kao predsednika FIFA. Želim da bude jasno: da, imali smo neka pitanja o kojima smo razgovarali u prošlosti, ali nemojmo povezivati te dve stvari. Moramo da idemo napred", rekao je Salman tokom vanrednog kongresa AFC u glavnom gradu Japana.

Bahreinac je ranije ove godine javno kritikovao plan Infantina o prodaji komercijalnih prava za FIFA turnire (uključujući Svetsko prvenstvo) privatnim investitorima, nazvavši taj predlog kršenjem poverenja.

Podrška iz Azije Infantinu je stigla posle podrške iz Afrike. Za razliku od ta dva kontinenta, Evropa (UEFA) je apsolutno protiv ostanka Infantina na mestu predsednika FIFA, baš kao i zona KONKAKAF.

Predsednički izbori u FIFA održaće se u martu 2027. godine, a trenutno je Infantino jedini kandidat.