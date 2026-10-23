-Očekuje nas zahtevna utakmica, izuzetno poštujemo Mladost kao klub i trenera Radovana Ćurčića, kao i njihovu preiskusnu ekipu, ali imaju i neke interesantne mlade igrače. Imaju jasan stil igre i jako su nezgodni u svemu tome. Broj bodova koji su osvojili svima nama je upozorenje da ne možemo da očekujemo laku utakmicu. S jedne strane smo spremni, a s druge nije lako da osujetimo ono u čemu su dobri. Ali, mi smo Vojvodina i moramo da idemo na tri boda - rekao je Savić.

Trener Novosađana osvrnuo se i na ambicije kluba, ali je naglasio da još nije vreme za procene u borbi za titulu. Vojvodina želi da u budućnosti ugrozi dominaciju Crvene zvezde, koja je, prema njegovim rečima, postavila visoke standarde.

-Mi idemo meč po meč i hoćemo da pobedimo svakog protivnika i da na kraju podvučemo crtu. Nije dobro da je sada podvlačimo. Mi svakako imamo ambiciju da postanemo šampioni, ali to nije projekat od šest meseci ili godinu dana. To je projekat koji treba da bude malo duži. Crvena zvezda je postavila neku lestvicu, imaju 11 pobeda iz 12 utakmica, jako je teško, ali i oni nekad mogu da padnu. Klub ide u tom smeru da želi da postane šampion, da li ove ili sledeće sezone, videćemo. Na kraju godine podvlačimo crtu - poručio je Savić.