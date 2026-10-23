Trener Odeda Kataš otkrio je da bi rešenje mogao da bude jedan Srbin.

Nakon poraza Makabija iz Tel Aviva od Real Madrida rezultatom 113:99, Kataš je otkrio da je želja – Nemanja Nedović.

Trener Makabija izbegao je da iznosi dodatne detalje u vezi sa Nedovićevim ugovorom, naglasivši da će o tome razgovarati sa sportskim direktorom kluba pre nego što budu donete odluke o narednim koracima.

„On (Nedović) je jedan od igrača koji se nalaze na listi. Neću ulaziti u detalje njegovog ugovora. Razgovaraćemo o tome sa Klaudijom Koldembeleom i doneti odluke”, rekao je Kataš.