Srbina nije služio šut, a o tome je govori trener Dejvid Adelman.
-Ponekad jednostavno imate loše šutersko veče, pa momci pokušavaju sve sami umesto da igraju kroz pas, a to vodi do grešaka - analizirao je Adelaman na konferenciji za medije.
Nastavio je u istom ritmu.
-Ostali igrači moraju da preuzmu odgovornost. Ako se na njih šalje toliko igrača, uz svu pažnju koju privlače, ostali moraju da preuzmu odgovornost i pogađaju šuteve.
Osvrnuo se potom na ono što je rešilo pitanje pobednik
-Što se tiče poverenja, nije važno ko je van terena, a ko u igri. Morate pustiti momke da budu ono što jesu. U NBA ligi, a naročito protiv ovog tima, slobodan igrač mora da dobije loptu i iskoristi priliku. Ako umesto toga krenete u prodor, ulazite pravo u njihovu odbranu, a ovo je najbolja odbrana u ligi. Ipak, nastavićemo da radimo na tome. Smatram da su se momci sjajno trudili i igrali izuzetno borbeno, samo nismo igrali dovoljno dobro.
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