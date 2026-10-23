Srbina nije služio šut, a o tome je govori trener Dejvid Adelman.

-Ponekad jednostavno imate loše šutersko veče, pa momci pokušavaju sve sami umesto da igraju kroz pas, a to vodi do grešaka - analizirao je Adelaman na konferenciji za medije.

Nastavio je u istom ritmu.

-Ostali igrači moraju da preuzmu odgovornost. Ako se na njih šalje toliko igrača, uz svu pažnju koju privlače, ostali moraju da preuzmu odgovornost i pogađaju šuteve.