-Dosta slična slika, s tim što ovu utakmicu nismo izgubili. U Luganu smo sve ispustili iz ruku, ali su emocije veoma slične kao i tada. Ne mogu da kažem da smo zaslužili više, ali smo svakako imali više u svojim rukama nego što smo na kraju dobili. Teško je sada komentarisati, ponovo nam ostaje gorak ukus u ustima. Ponavljamo se, revanš protiv Plzenja, pa Lugano, pa danas ovo - rekao je Elšnik.

Strelac prvog gola za Zvezdu nije želeo da ističe pojedince koje smatra krivcima za to što je osvojen samo bod.

-Ne znam da li je taj pad plod mladosti ili naivnosti. Ne želim nikog da bacam pod autobus, svi smo krivi što određeno vreme ne izdržimo do kraja. Lično bih voleo da kada napravimo izmene dobijemo veću energiju sa klupe, da je više osetimo. Nisu momci koji su ušli ništa krivi, ali osetila se nervoza na terenu. Imali smo i dobru šansu, ali Bamba nije uspeo da zahvati loptu glavom.

Na kraju se osvrnuo i na kvalitet Kopenhagena.

-Idemo dalje, Kopenhagen je dobra i respektabilna ekipa. Fizički su moćniji i znatno direktniji, igrali su sa mnogo dugih lopti na snažnog napadača koji je po profilu sličan našem Arnautoviću. Sa druge strane, Lugano je želeo da nam parira kroz posed, ali smatram da smo se dobro nosili i sa jednima i sa drugima. Danas smo praktično mi postigli tri gola, a oni jedan. Gaštarovove greške se dese... Nekako sami vraćamo protivnike u život i dajemo im kiseonik, ali dešavaju se takve stvari. Lopta je okrugla, valjda će i nama sreća da se vrati. Prvi bod je upisan, idemo dalje.