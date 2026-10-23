Američki teniser Aleks Mikelsen poslao je 35- godišnjeg Belgijanca u penziju pobedivši ga sa 6:3, 6:4.

David Gofan, bio je prvi predstavnik svoje države, koji je ušao među 10 najboljih na svetskoj teniskoj rang-listi.

Tokom svoje karijere, Gofan je osvojio šest titula na ATP turu i dostigao najbolji plasman u karijeri – 7. mesto na svetskoj rang-listi.

Jedan od najznačajnijih trenutaka dogodio se na ATP završnom turniru 2017. godine, kada je stigao do finala. Izgubio je od Grigora Dimitrova.