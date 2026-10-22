Belgijski teniser David Gofan završio je karijeru. On je na turniru u Beču poražen od Amerikanca Aleksa Mikelsena sa 6:3, 6:4 i to mu je bio poslednji meč u karijeri.

Gofan je ostavio veliki trag. Osvojio je šest titula, najbolji plasman mu je bio sedmo mesto na ATP listi, a pre devet godina je igrao finale Završnog mastersa, gde je izgubio od Grigora Dimitrova.

Ono što je zanimljivo jeste da je pobedio svakog člana Velike trojke. Novaka Đokovća je savladao 2017. u četvrtfinalu Monte Karla. Nadala je porazio dva puta, jednom na završnom Mastersu i jednom na ATP kupu, dok je Federera takođe savladao na završnom Mastersu, tom istom gde je pao i Rafa.