Fudbalski savez Srbije (FSS) saopštio je danas, posle dodatnih konsultacija sa UEFA, da na utakmici protiv Nemačke 13. novembra u Beogradu neće biti dozvoljeno prisustvo 2.000 gostujućih navijača u odvojenom sektoru.



Zbog kazne koju je UEFA izrekla FSS-u meč će biti odigran bez publike, a gostujući sektor ostaće zatvoren.

Kako je naveo FSS, u skladu sa pravilima UEFA, predviđen je izuzetak za najviše 200 mesta prve kategorije za gostujuće navijače, u sektoru "Siniša Mihajlović".

- Utakmici mogu da prisustvuju deca do 14 godina, isključivo u okviru organizovanih grupa škola, klubova i akademija, uz odgovarajuću pratnju. Pojedinačni dolasci dece sa roditeljima nisu dozvoljeni. Fudbalski savez Srbije već je objavio informacije o organizovanom dolasku dece i načinu prijavljivanja, sa detaljnim uputstvima za škole, klubove i akademije koji žele da prijave svoje grupe - poručio je FSS.

Srbija je bez bodova u prva četiri kola Lige nacija, a sledeću utakmicu igraće 13. novembra u Beogradu protiv Nemčke.