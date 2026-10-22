Večeras od 20 časova i 45 minuta je na programu prvi "večiti" derbi ove sezone. Partizan će biti domaćin Crvenoj zvezdi u okviru sedmog kola Evrolige, a trener crno-belih Đoan Penjaroja je španskim medijima približio značaj ove utakmice.
Španski stručnjak je za "Marku" uporedio ovaj derbi i El Klasiko:
- Imao sam sreće da iskusim utakmice između Real Madrida i Barselone, koje su posebne, ali – ma koliko to možda grubo zvučalo – to je prava dečja igra u poređenju sa ovim. Ovo je sasvim druga priča - rekao je Penjaroja i dodao zbog čega je to tako.
- Ovde postoji dodatni element: u pitanju su dva tima iz istog grada, što nije slučaj u El Klasiku. Beograd je podeljen, a vi osećate atmosferu u danima koji prethode utakmici, kao i u danima nakon nje... To je utakmica koja vredi isto koliko i svaka druga, ali u ovom kontekstu nosi mnogo veću težinu.
Dotakao se i atmosfere:
- Atmosfera je potpuno drugačija. Srećan sam što sam u prilici da doživim ovakav meč. To je bio jedan od razloga koji me je motivisao kada sam odlučio da dođem u Beograd – želja da iskusim ovako nešto. To je zaista sjajna utakmica, koja sa sobom nosi ogroman pritisak za sve učesnike.
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