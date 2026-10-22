Večeras od 20 časova i 45 minuta je na programu prvi "večiti" derbi ove sezone. Partizan će biti domaćin Crvenoj zvezdi u okviru sedmog kola Evrolige, a trener crno-belih Đoan Penjaroja je španskim medijima približio značaj ove utakmice.

Španski stručnjak je za "Marku" uporedio ovaj derbi i El Klasiko:

- Imao sam sreće da iskusim utakmice između Real Madrida i Barselone, koje su posebne, ali – ma koliko to možda grubo zvučalo – to je prava dečja igra u poređenju sa ovim. Ovo je sasvim druga priča - rekao je Penjaroja i dodao zbog čega je to tako.