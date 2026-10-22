Olimpijakos je doneo odluku i suspendovao Tajlera Dorsija na mesec dana iz svih klupskih aktivnosti, a razlog za drastičnu kaznu je sporni komentar koji je američki bek ostavio na društvenoj mreži Instagram

Nezadovoljan minutažom na utakmici protiv Valensije, Dorsi je putem interneta javno prozvao i kritikovao ljude iz menadžmenta kluba.