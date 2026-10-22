Crveno-beli iz Pireja su mu dali šansu da se iskupi tako što će povući sve što je rekao, ali je on to odbio. Zbog toga su čelnici kluba doneli odluku da ga suspenduju na mesec dana.

- Olimpijakos obaveštava javnost da je košarkaš Tajler Dorsi uklonjen i neće prisustvovati timskim aktivnostima tokom jednog meseca zbog kršenja klupske discipline - stoji u saopštenju grčkog velikana.