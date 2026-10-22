Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Kopenhagena utakmicu drugog kola Lige konferencija.

Crveno-beli su bolje ušli u ovaj meč, ali su gosti iz Danske poveli bizarnim autogolom Mateja Gaštarova. Igrao se 28. minut, kada je mladi fudbaler iz Severne Makedonije napravio ogroman kiks. Posle jedne dobre akcije Kopenhagena i solidnog centaršuta sa desne strane, usledila je očajna reakcija Gaštarova, koji je hteo da ispuca loptu, ali je zahvatio loše, cevanicom i lopta je skrenula u gol Zvezde. Mateus ništa nije mogao i Danci su poveli.

Ipak, samo pet minuta kasnije, crveno-beli stižu do izjednačenja. Istrčali su domaći u kontru, Dijeng je spustio loptu Lučiću koji mudro odigrava povratnu za Elšnika koji je uputio sjajan udarac i poravnao rezultat.

U 41. minutu potpuni preokret i magija Vasilija Kostova. Izvanredan udarac mladog veziste sa 18 metara pod prečku i Zvezda je povela 2:1.