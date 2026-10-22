Grčki tim poveo je u šestom minutu golom Visentea Taborde, a zatim je dvostruki strelac bio Siril Desers, koji je postigao golove u 24. minutu iz jedanaesterca i u 47. minutu.



Četvrti gol postigao je Kings Kagva u 57. minutu, a Elmin Rastoder bio je strelac petog gola u 75. minutu.



Jedini gol za Kairat postigao je Ismail Bekbolat u 79. minutu.



Panatinaikos je prvi na tabeli sa šest bodova, a Kairat ima bod na 22. mestu.



U trećem kolu Panatinaikos će 5. novembra dočekati CSKA iz Sofije, a Kairat će u Bergamu igrati protiv Atalante.



Ostale utakmice drugog kola igraju se večeras od 18.45 i od 21 čas.