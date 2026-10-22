Košarkaši Partizana i Crvene zvezde od 20:45 igraju prvi ovosezonski večiti derbi. Crno-beli dočekuju najvećeg rivala u sedmom kolu Evrolige, sastavi oba tima su poznati i postoji jedno veliko iznenađenje u taboru crveno-belih, pošto nema Ognjena Dobrića.

Kapiten Zvezde nije među 12 igrača prijavljenih za ovu utakmicu, a nije poznato zbog čega je tako, obzirom na to da nije bilo informacija o bilo kakvoj povredi.

Takođe, Ibon Navaro neće moći da računa ni na Džonatana Motlija. Centar crveno-belih i dalje ima probleme sa povredom, zbog koje ga nema u timu od drugog kola i meča sa Hapoelom.