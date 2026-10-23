Američki bek sa grčkim pasošem kažnjen je zbog kontroverznih komentara na društvenim mrežama, u kojima je kritikovao klub i stručni štab.

Dorsi će propustiti najmanje sedam evroligaških utakmica, uključujući i duel sa Crvenom zvezdom, kao i susrete sa Fenerbahčeom, Bešiktašom, Milanom, Dubaijem, Makabijem i Real Madridom.

Sve je počelo tokom pregovora o produžetku ugovora sa Olimpijakosom, kada je košarkaš Džeron Blosomgejm u emisiji Triple Threat Show izjavio da su Dorsijeve igračke sposobnosti zamenjive.

Dorsi je burno reagovao na Instagramu.

„Ako je ono što radim tako lako zameniti, zašto me jednostavno ne puste da odem, pogotovo ako ne žele da me plate? Zašto gubimo vreme i pravimo dramu? Zašto stručni štab ima toliki strah u srcu? Hajde da saznamo“, napisao je Dorsi.

U drugom komentaru osvrnuo se i na svoju minutažu.

„Minutaža mi je pala niotkuda. Ali nema potrebe da sada sve otkrivam. Istina će izaći na videlo, videće se kako su se ophodili prema meni ovde. Nije sve onako kako izgleda izdaleka“.

Olimpijakos ga je potom izostavio iz tima za utakmicu sa Barselonom i vratio u Atinu, gde je morao da pruži objašnjenje za svoje postupke.

Prema ranijim informacijama, Dorsi se izvinio klubu, ali to nije bilo dovoljno da izbegne suspenziju.