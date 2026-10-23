-Samo uživam. Danas sam uživao sa našim navijačima. Bilo je zaista sjajno, posebno zato što smo pobedili. Od početka mogu da se osete njihova ljubav i strast. Biti na terenu i predstavljati ih bilo je nešto lepo - rekao je Vildoza za Meridian sport.

Partizan je imao i 18 poena prednosti, ali je Zvezda uspela da izbori produžetak, a potom u njemu i povede.

-Mislim da smo od početka zaslužili pobedu. Na kraju su zaigrali nešto što inače ne igraju i zbunili smo se. Ipak, mislim da smo zaslužili da pobedimo i srećan sam zbog toga.

Odluku je donela trojka Alesandra Pajole na 17 sekundi do kraja. Italijanov doprinos, međutim, za Vildozu je mnogo veći od tog jednog pogotka.

-Neverovatno. Pajo je takav. Možda se ono što radi ne vidi u statistici, ali mnogo toga donosi našoj ekipi.

Posle pobedničkog šuta trebalo je odbraniti i poslednji napad.

-Kevarijus je u poslednjem posedu odigrao sjajnu odbranu. Pajo takođe, mislim da smo svi odigrali dobru odbranu. Zbunilo nas je kada je Odželej igrao na petici, nismo bili navikli na to. Ali posle toga smo uradili dobar posao.