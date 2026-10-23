Američki krilni centar Robert Frenks, novo je pojačanje Partizana.

Ovaj košarkaš, rođen je 1996. godine u Sijetlu, a nakon studija na Vašington Stejt Univerzitetu, svoju profesionalnu karijeru je započeo 2019. godine.

Igrajući za razvojne timove Šarlota, Sakramenta i Orlanda, stigao je i do NBA lige, gde je 2021. godine igrao za Orlando Medžik. Iste godine, Frenks je sa razvojnim timom Orlanda postao šampion G lige.

Kasnije, novi krilni centar crno-belih je igrao za Brizbejn i Adelaidu u Australiji, izraelski Hapoel Gilat, Nagoju i Ibaraki u Japanu, kao i Nandžing u Kini, odakle i stiže u Partizan.

Očekuje se da Amerikanac već danas bude u Beogradu.