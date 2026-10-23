Nakon poraza u Luganu (3:2), Zvezda je remizirala sa Kopenhagenom (2:2) i to znači da se u ovom trenutku nalazi na 22. poziciji na tabeli, dva mesta iznad crte koja vodi u nastavak takmičenja.

Međutim, Zvezda ne treba preterano da brine pošto prema prognozi "superkompjutera" gotovo sigurno prolazi u narednu fazu, makar joj je sigurno doigravanje koje će izboriti ekipe od 9. do 24. mesta na tabeli.

Kako je objavio specijalizovani profil "Football Meets Data", Crvena zvezda ima 85,5 odsto šansi da prođe dalje i trenutno joj se daje 17. mesto na tabeli.

Očekuje se da će osvojiti oko devet bodova, što pak nije dovoljno za TOP8 i direktan prolaz.

Da bi Zvezda bila među osam najboljih timova u Ligi konferencija, šanse su joj samo 10,5 odsto, procenjuje analiza.

-Za koliko bodova igramo, još 12? I plus jedan, to je 13. Ako pobedimo sve, bićemo u prvih 5. Imamo iskustva sa šest, sedam poena. Bolje je biti u prvih osam, ali možemo da se kvalifikujemo. Moramo da pobeđujemo na domaćem terenu - rekao je posle meča vrlo optimistično trener Crvene zvezde Albert Rijera koji je zadovoljan viđenim.