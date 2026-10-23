Bivši igrač Zvezde, Slavko Perović pružio je podršku.
-Rekao sam i protiv Lugana da definitivno ima dosta kvaliteta, ali realizacija kod Bambe Dijenga nije na stoprocentnom nivou - podsetio je Slavko Perović tokom gostovanja na TV Arena Sport.
Nastavio je u istom ritmu.
-Sad možemo da pričamo da li bi bio dostupan Zvezdi u bilo kojoj varijanti da to ima? Protiv Lugana i protiv Kopenhagena je mogao da okrene situaciju u korist Zvezde, ali ta realizacija je jedan od njegovih najvećih problema u igri. Opet, samo jedan gol menja sve. To može da promeni formu, razmišljanje i celu sezonu, tako da kao što sam rekao posle Lugana - da verujem u Alberta Rijeru - tako i posle promašaja Bambe Dijenga i da sam sam potencirao da nije gol-igrač, ja verujem u njega i verujem da će popraviti realizaciju.
Imao je jasnu poruku.
-Mislim da će, dugoročno gledano, biti jedan od boljih poteza uprave Zvezde kada su svi inostrani igrači u poslednjih par godina - zaključio je Slavko Perović.
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