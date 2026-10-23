Crno-beli su pobedili crveno-bele u Beogradskoj areni sa 85:82. Izabranici Đoana Penjaroje tako su prekinuli negazitivan niz od tri poraza. Momci Ibona Navara su tako stali na četiri trijumfa zaredom u Evroligi. Partizan i Crvena zvezda sada su na istom skoru od četiri trijumfa i tri neuspeha.

Klubovi od sedme do 11. pozicije sa tim učinkom, redom su Real Madrid, Crvena zvezda, Barselona, Virtus Bolonja i Partizan.

Crveno-beli su ispred (osmo mesto) crno-belih (11. mesto) samo zbog koš razlike (+25 naspram -2).

Sedmo kolo biće kompletirano danas sa preostale tri utakmice. Sada je rezultat u evroligaškim derbijima 6:3 u korist Partizana. Kada govorimo o "večitim" rivalima, njih naredne nedelje očekuje duplo kolo.

Partizan 28. oktobra od 20.00 gostuje Asvelu, a dva dana kasnije Žalgirisu u Kaunasu od 19.00. Crvena zvezda je na oba meča domaćin. Prvo Makabiju iz Tel Aviva 27. oktobra od 20.00, a onda u isto vreme i Bajern Minhenu dva dana kasnije.