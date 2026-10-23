Rijera je dobio pitanje zašto nije uveo Kataija, Ivanića i Arnautovića.

-Ne želim da pričam o igračima koji nisu igrali. Vrlo sam pozitivan, radujem se dobrim stvarima. Nećete mi promeniti mišljenje. Samo za gubitnike je da misle šta bi bilo kad bi bilo, verujem u ono što radim - rekao je Rijera.

Nastavio je u istom ritmu.

-Nismo bili dovoljno efikasni, a ovo nije bila tehnički najbolja naša igra. Moramo to da prihvatimo. Napravili smo greške, svi ih prave“, rekao je Rijera.

Pružio je Španac podšku igračima:

-Moja odgovornost kao trenera je da tim stvara prilike, iamli smo ih vše od protivnika. Igrači znaju šta moraju da rade. Bamba je dao sve od sebe. Jedino što mogu je da ga poljubim, zagrlim, dam mu podršku.