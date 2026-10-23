Već u prvom meču sezone s Oklahomom, Denver je ostao bez jako važnog igrača, startera Kema Džonsona, koji je "potrajao" samo 11 minuta na parketu.

Zadržao ga je Denver, uprkos slabijim igrama prošle sezone, pa je tako Kem Džonson bio ponovo u početnoj petorci, ali...

Već u petom minutu druge četvrtine, Kem Džonson se uhvatio za zglob i pokazao da ne može da nastavi utakmicu.

Otišao je brzo u svlačionicu gde mu je lekarska ekipa ukazala pomoć, a potom je Denver saopštio da se Džonson neće vraćati opet na teren, što je odmah indikativno da se radi o ozbiljnijoj povredi. I prošle sezone Džonsona su mučile povrede, nije bio ni blizu toga da uhvati potreban ritam, a sada kao da se istorija ponavlja u Denveru.

Za sada nije poznato koliko bi Džonson mogao da odsustvuje i prve procene mogle bi da se znaju kada uradi magnetnu, što će pokazati koliko je povreda ozbiljna. Za sada se spekuliše da se radi o "iščašenju" zgloba i da bi mogao da propusti nekoliko nedelja, ali treba sačekati.