- Rekao bih iskreno, ono što samo ja mogu da kažem, Navaro je kriv što je Zvezda izgubila - rekao je Đurović na TV Arena sport po završetku duela.

Nastavio je Vlade Đurović u istom tonu:

- Zaslužena pobeda Partizana, vodio je sve vreme, da je Zvezda dobila bilo bi na sreću. Mene je Navaro toliko razočarao, da to moram da kažem. Počeo je sa postavom koja ne bi mogla nijednu ekipu u ABA ligi da dobije, sa eksperimentalnom postavom koja nema ni centra, ni pleja, ni na treningu nije igrala. Navaro mora da shvati da je Kris Džouns njegov najbolji igrač, najbolji strelac Nvora, a treći važan igrač Odželej. Ostale moža da menja kako hoće, a oni moraju da imaju tretman. Oni ulaze na 'minus 14' i kako hladni da igraju? Partizan je sve vreme koristio to što mu je Zvezda dala fore od 10 i 14 poena 'fore'. To treba juriti celu utakmicu, a Zvezda je jurila i stigla na kraju i nije mi jasno, a Navaru sigurno isto nije jasno kako je došao u poziciju da pobedi.

Jedan segment posebno nije valjao u igri Crvene zvezde.

- Najviše su na liniji penala bili Izundu i Odželej. Svaki put kad je Odželej primi, bio je faul na njemu, znali su da neće uspeti da pogodi 2/2 bacanja. To je priprema utakmice. Šta je uradila Zvezda od dogovorenog? Svi znaju da Džouns najviše prodire u desnu stranu i svaki put je prodirao u desno i davao koš. Igrači Partizana su do poluvremena dali 52 poena, to nije normalno na šta je ličila odbrana Zvezde. A, onda je počela jurnjava, agonija i da nije Nvora napravio seriju... Pravi je igrač, tu nema dileme, ali sa takvim tretmanom ne može da stiže 15 i 20 poena zaostatka.

Ističe Đurović da je ova pobeda, što se crveno-belog tabora iskljucivo tiče, bila od velikog značaja.

- Džouns izlazi posle prvog promašaja i ne slažem se sa tim. Sa tom postavom je iznervirao i navijače Zvezde. Ključna utakmica, bilo bi 5-2, bio bi u vrhu, a tako 'ladno izgubi da je to neverovatno konstatovao je Đurović.