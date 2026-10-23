Košarkaši Denver Nagetsa su poraženi u prvom kolu NBA lige od Oklahome Siti Tander rezultatom 96:84.

Nikola Jokić je za 35 minuta na parketu postigao 13 poena, podelio pet asistencija i uhvatio sedam skokova. Pored toga, imao je i dve izgubljene lopte, dok je šutirao veoma loše, iz igre 5/19.

Denver je bolje krenuo u utakmicu i poenima Jokića, Gordona i Mareja poveo sa 6:3, a onda postepeno uvećavao prednost, međutim, ista nije ni u jednom trenutku premašila šest koševa, pa je prva četvrtina završena rezultatom 27:24 za tim iz Kolorada, nakon što je Karuzo na tri sekunde pre kraja poentirao.

Prednost je samo rasla potom za domaći tim, Denver je ulazio u seriju individualnih grešaka, Oklahoma je to kažnjavala, a trojka Šeja na minut pre kraja stavila je tačku na ovaj duel, koji će Jokić i družina morati što pre da zaborave.