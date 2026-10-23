Crno-beli su do trijumfa došli posle produžetka, a heroj je bio Alesandro Pajola! Italijan je pogodio sa distance i na kraju je to presudilo...

Posle meča u "Areni" viđene su lepe scene. Italijan je prve čestitke dobio od supruge, a tu su bili i ostali članovi porodice.

- Osećam se izuzetno, mučili smo se na kraju iako smo već deo utakmice imali kontrolu. Da smo izgubili na ovakav način, ne bi valjalo. Ovaj tim je još jednom pokazao da ima karakter - rekao je Pajola.

Lepo veče za reprezentativca Italije...