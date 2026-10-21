Nemanja Nedović je i dalje bez kluba. Srpski košarkaš ima ugovor sa Crvenom zvezdom za ovu sezonu, ali nije na Malom Kalemegdanu i ne trenira sa crveno-belima.

Sada se na neki način vratio na parket. Naime, Nedović je u Beogradu, a to je poakzao i tokom utakmice "Belgrade Summer League", gde je zaigrao sa još nekolicinom aktivnih i bivših košarkaša, koji takođe čekaju priliku za neki novi klub.

- Nedović je posebna dimenzija talenta. Nekadašnji NBA igrač, dugogodišnji reprezentativac Srbije i jedan od najtalentovanijih igrača Evrope u napadu, Nemanja Nedović bio je deo Belgrade summer league. Imati igrača ovakvog kalibra na parketu, to je neočekivano iznenađenje i privilegija. Njegova eksplozivnost, to što je elitni šuter i načini na koje pogađa šuteve su sve podsetili na to kakav je igrač. Koliko god voleli da ga imamo ovde, nadamo se da će pronaći klub - piše u objavi.

Pored njega, tu su još bili i Petar Rakićević, Strahinja Micović, Radoslav Peković, Milenko Veljković, Lazar Trunić, Boban Marjanović...

Podsetimo, Nemanja Nedović je prošle sezone nastupao za Monako nakon što je posle tri godine otišao iz Zvezde. Zbog kraha ovog kluba je napustio Monte Karlo i još uvek nema angažman.