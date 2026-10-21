Crveno-beli će u četvrtak od 18:45 dočekati danskog predstavnika u okviru drugog kola Lige konferencija.

- Činjenica je da se suočavamo sa dobrim timom, sa ozloglašenim domaćim terenom i posvećenim navijačima koji ih prate. Takođe su poznati kao više domaćinska, nego gostujuća ekipa, a to je dodatni izazov - kaže Svenson i dodaje:

- Imamo prilično dobru predstavu o tome šta nas čeka, kako u pogledu igre, tako i u pogledu atmosfere. U svakom slučaju, ne možemo sakriti činjenicu da je pred nama veliki zadatak.