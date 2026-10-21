Crveno-beli će u četvrtak od 18:45 dočekati danskog predstavnika u okviru drugog kola Lige konferencija.
- Činjenica je da se suočavamo sa dobrim timom, sa ozloglašenim domaćim terenom i posvećenim navijačima koji ih prate. Takođe su poznati kao više domaćinska, nego gostujuća ekipa, a to je dodatni izazov - kaže Svenson i dodaje:
- Imamo prilično dobru predstavu o tome šta nas čeka, kako u pogledu igre, tako i u pogledu atmosfere. U svakom slučaju, ne možemo sakriti činjenicu da je pred nama veliki zadatak.
Kopenhagen je u prvom meču pobedio Bragu sa 3:0, dok je Zvezda izgubila od Lugana rezultatom 3:2.
- Očekujemo da probaju da izvrše pritisak na nas. I oni su imali razočaravajući rezultat u prvoj utakmici i pod pritiskom su što se tiče tabele. Oni zato moraju da izađu i pobede na ovom meču. Verujem da će tako izaći i poslati poruku od samog početka. Moramo da budemo oprezni i svesni toga. Učinićemo to - zaključio je Svenson.
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