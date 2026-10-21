Crveno-beli su doživeli bolan poraz na startu takmičenja, pošto su izgubili od Lugana sa 3:2, iako su do 84. minuta vodili 2:1. Sada će šampion Srbije pred svojim navijačima pokušati da dođe do prvih bodova.

Kada je reč o sastavu, očekuje se da trener Albert Rijera napravi samo jednu promenu u odnosu na Lugano. U startnoj postavi se ne očekuje Handel, a umesto njega bi od prvog minuta trebalo da zaigra Čam.

Na golu je siguran Mateus, baš kao Juta Nakajama i Stefan Gudelj, a u odbranu će se, u nedostatku Lukasena, i ovoga puta "spustiti" Matej Gaštarov, makedonski univerzalac. Na levom boku biće Mihailo Ristić.

Na sredini terena će biti Rade Krunić i Timi Maks Elšnik, dok će ispred, uz Čama, delovati Vasilije Kostov i Vladimir Lučić.

U samom špicu napada će i ovoga puta biti Bamba Dijeng, dok će Marko Arnautović šansu čekati sa klupe.