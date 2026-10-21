Tim iz Sarajeva je priredio veliko iznenađenje i došao do prve pobede u drugom po rangu evropskom klupskom takmičenju.

Imala je Bosna ogromnu podršku navijača. Dvorana "Mirza Delibašić" je bila ispunjena do poslednjeg mesta, što je dalo vetar u leđa igračima domaćeg tima koji su uspeli da bace na kolena moćnu ekipu koju predvodi Aleksandar Đorđević.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Šon Pajps sa 18 poena, Deandre Golston je upisao poen manje, uz četiri skoka, dok je Darko Talić postigao 13 poena, uz četiri asistencije.

Kod Baščešehira se istakao Mateuš Ponjitka sa 20 poena, dok je Markiz Rid dodao 15.

Bahčešehir na prvom mestu Grupe D ima tri pobede i jedan poraz, dok Bosna zauzima sedmo mesto sa skorom 1/3.

U narednom kolu Bosna gostuje Romi, dok će Baščešehir dočekati PAOK.