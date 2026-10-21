Kako se navodi, zbog prekida koji je nastao upotrebom pirotehničkih sredstava, Hajduk je zatvaranjem celog stadiona za utakmicu četvrgog kola Lige konferencije protiv St. Trudena, kao i sa 80.000 evra.

Takođe, hrvatski klub je uslovno kažnjen u slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata uzrokovanih upotrebom pirotehničkih sredstava, zatvaranjem celog stadiona na nekoj od sledećih evropskih utakmica.

Dodaje se da je zbog neprohodnih stepenica na tribinama Hajduk kažnjen u iznosu od 16.000 evra.

Hajduk je prošle nedelje u Splitu pobedio Ajaks rezultatom 2:1 u prvom kolu Lige konferencije, a navijačka grupa tog kluba "Torcida" je u završnici susreta izazvala prekid utakmice koji je trajao 12 minuta, kada su navijači na severnoj tribini zapalili veliki broj baklji i bacali topovske udare.

Utakmicu su obeležili ozbiljni incidenti pre početka susreta, kada je "Torcida" organizovala veliku povorku prema stadionu Poljud, tokom kojeg su navijači uzvikivali antisemitske povike i parole kojima se veličaju nacizam i ustaštvo.

To je izazvalo je brojne osude, a splitska policija je pokrenula istragu zbog sumnje na javno podsticanje na nasilje i mržnju i uhapsila nekoliko navijača.