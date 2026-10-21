Real je deklasirao Lajpcig sa 4:1, Inter je minimalnim rezultatom pobedio Šahtjor, Aston Vila je lako izašla na kraj sa Vikingom 3:1.

Strelci za Bajern bili su Alfonso Dejvis u 35. i Hari Kejn iz penala u 61. minutu.

Golove za Arsenal postigli su Ebereči Eze u 25. i Deklan Rajs u 82. minutu.

Bajern je osvojio pet bodova, a Arsenal ima sedam poena posle tri kola.

U narednom kolu, Bajern će gostovati Atletiko Madridu, dok će Arsenal u Pragu gostovati Slaviji.

Fudbaleri Real Madrida savladali su na svom terenu Lajpcig sa 4:1.



Golove za Real postigli su Bernardo Silva u 43. minutu, Arda Guler u 52, Kilijan Mbape u 83. i Jan Diomande u 87. minutu.

Strelac jedinog pogotka za Lajpcig bio je Tidam Gomis u 85. minutu.

Srpski fudbaler Andrija Maksimović igrao je za Lajcpig od 63. minuta.

Fudbaleri Aston Vile pobedili su večeras na svom terenu u Birmingemu Viking 3:1.

Strelci za Aston Vilu bili su Ros Barkli u 23, Emiliano Buendija iz penala u 37. i Henrik Hemgajm autogol u 62. minutu.

Gol za Viking postigao je Peter Kristijansen u 84. minutu.

Aston Vila ima maksimalnih devet bodova, a Viking jedan poen posle tri kola.

U sledećem kolu, Aston Vila će gostovati Barseloni, dok će Viking dočekati Sabah.

Fudbaleri Betisa su na svom terenu u Sevilji pobedili Fejnord 1:0.

Strelac odlučujućeg gola bio je Isko iz penala u 59. minutu.

Betis je osvojio devet bodova, a Fejnord ima tri poena posle tri kola.

U narednom kolu, Betis će gostovati Borusiji Dortmund, dok će Fejnord u Roterdamu dočekati milanski Inter.

Inter je savladao Šahtjor golom Karlosa Augusta u 77. minutu.

ASTON VILA - VIKING 3:1 (2:0)

BAJERN - ARSENAL 2:2 (1:1)

BETIS - FEJENORD 1:0 (0:0)

KLUB BRIŽ - LANS 3:0 (0:0)

INTER - ŠAHTJOR 1:0 (0:0)

REAL - LAJPCIG 4:1 (1:0)

SPORTING - LASK 2:3 (1:1)

85. minut - Lajpcig smanjuje na 3:1, Gomis je strelac!

83. minut - Gooool! Real rešava pitanje pobednika, Mbape je strelac!

82. minut - Goooool! Arsenal stiže do izjednačenja, Rajs!

77. minut - Gooool! Inter dolazi do vođstva protiv Šahtjora, Karlos Augusto!

72. minut - Klub Briž rešava pitanje pobednika, Forbs je strelac!

68. minut - Evo i trećeg gola za Lask, Danek!

63. minut - Preokret u Lisabonu, Kalajdžić donosi prednost Lasku.

61. minut - Gooool! Preokret u Minhenu, Kejn iz penala donosi prednost Bajernu!

58. minut - Goool! Betis vodi, strelac je Isko iz penala!

52. minut - Gooool! Real stiže do drugog gola, Guler je strelac!

50. minut - Klub Briž je duplirao prednost, strelac je Sejs!

45+3 - Gooool! Vanaken donosi prednost Klub Brižu protiv Lansa.

44. minut - Goooool! Real stiže do prednosti protiv Lajpciga, Bernanrdo Silva!

37. minut - Gooool! Aston Vila je duplirala prednost, Buendia je siguran sa bele tačke.

35. minut - Gooool! Bajern stiže do izjednačenja, Dejvis je strelac!

25. minut - Gooool! Arsenal vodi protiv Bajerna, Eze je strelac!

23. minut - Gooool! Aston Vila vodi golom Barklija!

15. minut - Goool! Lask uzvraća preko Langa!

10. minut - Pomalo neočekivano, samo jedan gol na svim mečevima u 15 minuta.

5. minut - Goool! Sporting vodi protiv Laska, Suarez je pogodio iz penala.

1.minut - Utakmice su počele!

19.59 - Najzanimljivije će biti u Minhenu gde se sastaju Bajern i Arsenal. Bavarci su na startu takmičenja savladali Bode Glimt sa 5:0, da bi onda remizirali sa Vikingom. "Tobdžije" imaju maksimalan učinak, najpre su savladali Napoli, a onda Lil.

19.57 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmicama trećeg kola Lige šampiona. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz elitnog takmičenja.