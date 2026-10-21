Košarkaš Žalgirisa Najdžel Vilijams-Gos mogao bi da odsustvuje četiri nedelje sa terena pošto je pogoršao povredu zadnje lože protiv Anadolu Efesa, prenosi BasketNews.

Tako bi američki plejmejker mogao da propusti čak sedam utakmica Evrolige, među kojima i susret protiv Partizana, koji je na programu već 30. oktobra u Kaunasu.

Vilijams-Gos se najpre povredio na startu sezone protiv Crvene zvezde. Vratio se protiv Efesa, ali je tokom utakmice osetio bol u zadnjoj loži. Iako je započeo treću četvrtinu, bio je primoran da ubrzo nakon toga napusti teren i nije se vratio.

Prema zvaničnom saopštenju kluba, Vilijams-Gos je prošao lekarske preglede i ostaće pod nadzorom medicinskog tima. Dodatni testovi su zakazani u narednim danima, kako bi se bolje procenilo njegovo stanje i vremenski okvir oporavka.

Međutim, izvori BasketNwes-a ističu da početni pregledi ukazuju da bi Vilijams-Gos mogao da pauzira mesec dana.

Žalgiris posle šest kola Evrolige ima skor 2-4 i u narednoj rundi dočekuje Asvel.