Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Luka Ilić, neće pojačati Rubin iz Kazanja. Srpski vezista je pregovarao sa kubom koji se takmiči u ruskoj Premijer ligi, ali do dogovora nije došlo.

Ponuda je bila ugovor na dve godine uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu sezoni. Ipak, prepreka su bili finansijski uslovi. Hteo je Ilić da zadrži platu iz Ovijeda koja je iznosila oko milion evra godišnje.

Međutim, podatak treba uzeti sa rezervom jer su Španci navodili da igrači imaju zarade u rasponu od 250.000 do 400.000 evra po sezoni.

Podsetimo, Ilić je početkom septembra raskinuo ugovor sa Ovijedom i od tada je slobodan igrač.