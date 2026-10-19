Crno-beli su odigrali dobru utakmicu uz dosta problema, s tim da je u nekoliko navrata bilo i izuzetno tesno - 89:84. Samo dan kasnije, tim iz Sarajeva je objavio tužne vesti.

Naime, Bosna se oglasila putem svojih javnih glasila, a povodom smrti njihovog navijača Jusufa Mišeta. On je bio i te kako poznat svim ljudima u Bosni, a čak je gledao i utakmicu protiv Partizana, dok je dan kasnije preminuo.

On je imao 73. godine.

- Košarkaški klub Bosna sa velikom tugom i žaljenjem obaveštava sve naše navijače da se na bolji svet preselio vedri duh našeg kluba Jusuf Mišet u 73. godini života. Jusuf je bio deo naših velikih pobeda i nije propuštao mečeve svoje voljene Bosne. Poslednji meč na kojem je prisustvovao je bio jučerašnji protiv Partizana. Jusufa ćemo pamtiti po velikoj ljubavi koju je pružao svom voljenom klubu.