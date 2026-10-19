Tim iz Pančeva je u okviru 12. kola Superlige Srbije savladao crno-bele na svom stadionu sa 1:0. Odmah po završetku meča je Saša Ilić rekao da nije zadovoljan suđenjem Stefana Jeknića, da bi potom klub iz Humske izdao oštro saopštenje kojim je direktno okrivio mladog arbitra za poraz.

Povodom ove utakmice se oglasio ekspert za suđenje Zdravko Jokić, koji je istakao da je Partizan oštećen u nekoliko ključnih trenutaka.

Jokić je u analizi meča za TV Arena sport posebno izdvojio detalj iz 58. minuta, kada su se crno-beli žalili zbog nedosuđenog penala.

- Imamo situaciju da se lopta odbija od saigrača, dolazi na ruku koja je u prirodnom položaju, vertikalno postavljena nije odručena. Distanca je bila mala, kada se odbije od saigrača, nema prekršaja.

Sledeća situacija je iz 60. minuta kada je pokazan žuti karton po jednom igraču Železničara i Partizana. Iz crno-belog tabora su se bunili.

- Videćemo u početku akcije, igrač u belom dresu, njegov đon zadržava na stopalu protivnika, što je zbog intenziteta i svega žuti. Sudija je napravio taktičku grešku, trebalo je prvo da pokaže karton igraču koji je napravio prekršaj, pa onda drugom zbog reakcije i udaranja, nesportsko ponašanje i provokacija protivnika.

Najsporniji momenat viđen je u 73. minutu kada je sudija Jeknić posle konsultacija sa VAR-om dodelio crveni karton Jurčeviću.

- Prvo treba reći, da se podsetimo. UEFA je uputila pismo, napravila platformu i obavestila je i sudije i celokupnu javnost da se VAR javlja i kada nema potrebe. Roseti je tražio da se sudije više pitaju, ne VAR. Ovde imamo situaciju gde se VAR javio, smatram da nije trebalo. Da li se radi o očiglednoj prilici za sprečavanje gola? Ako je očigledna, onda se VAR javlja. Međutim, ne možemo da kažemo da je ovde očigledno.

Ima nekoliko karakteristika da se ovo proceni. Distanca od gola, verovatnoća zadržavanja kontrole lopte, možemo da odbacimo kontrolu lopte, jer je nije imao. Upućena je u prostor između njega i protivnika. Pitanje ko bi loptu stigao pre, mislim da bi pre stigao protivnički igrač. Kada pričamo o VAR-u, bespotrebno se sudija javio."

U VAR sobi je sedeo Milan Mitić, koga je Jokić "prozvao" zbog različitih aršina na dve utakmice.