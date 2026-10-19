Baskonija je prva koja je ove sezone smenila trenera u Evroligi. Paolo Galbijati je otpušten, nasledio ga je Velimir Perasović, a uskoro bi mogao da padne još jedan otkaz u elitnom takmičenju, i to baš u Španiji.

Trener Barselone Aleksandar Sekulić se našao na udaru zbog bruke u ACB ligi. Huventud je razbio Katalonce sa 113:89 i navodno su čelnici kluba nezadovoljni radom slovenačkog stručnjaka.

U domaćem šampionatu je Barselona na 10. mestu sa skorom 2-2, dok je u Evroligi na istoj 10. poziciji sa skorom 3-3 koliko imaju i Real Madrid, Partizan i Bešiktaš.

- Aleksandar Sekulić nije siguran na klupi Barselone. Ekipa deluje kao da je daleko od bilo kakve šanse da se bori za neki trofej. U klubu su još letos želeli Pabla Galbijatija, ali je tada ostao u Vitoriji. Sada su ga otpustili i jedan je od glavnih kandidata da dođe u klub - navodi španski portal "El Espanjol".