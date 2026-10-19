Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak igraju na svom terenu meč drugog kola Lige konferencija protiv Kopenhagena. Crveno-beli će nakon poraza od Lugana na startu takmičenja pokušati da poprave utisak i dođu do prvih bodova, a neko ko zna kako je igrati protiv Danaca svakako je Milan Borjan.

Bivši kapiten Zvezde je bio deo tima koji je 2019. godine eliminisao Kopenhagen nakon lude penal serije.

- To su trenuci koji se ne zaboravljaju. Kada pomislim na Kopenhagen, prvo što mi prođe kroz glavu je ponos. Znao sam koliko nam je ta utakmica važna, i kada su takve okolnosti, onda nema straha. Ponosan sam što sam bio deo istorijske noći, ali još više što smo kao tim pokazali karakter pobednika - rekao je Borjan za Zvezdin sajt i dodao:

- Evropske utakmice se ne pobeđuju samo kvalitetom, već karakterom, disciplinom i verom u pobedu. Kopenhagen je ozbiljan protivnik, ali Zvezda ne sme da se plaši. Mi smo 2019. godine pokazali da se veliki rezultati prave kada ekipa diše kao jedan. Presudno je da igrači veruju jedni drugima, da budu maksimalno koncentrisani i da se bore do poslednje sekunde. U Evropi nema lakih mečeva, ali nema ni nepobedivih protivnika - rekao je Borjan.