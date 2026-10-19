Napoli, predvođen ambicioznim vlasnikom Metom Ricetom, navodno je sve bliži projektu franšize.

Prethodnih dana kao glavni kandidati za ovakav status pominjali su se Pariz, Valensija, PAOK i Dubai, ali bi se na toj listi uskoro mogao naći i italijanski klub. Riceta ne krije da želi da Napoli uvede u najviši rang evropske košarke, a spremnost da se uloži novac u modernizaciju dvorane predstavlja važan deo te ambicije.

-Mi smo poslali ponudu i spremni smo da renoviramo našu halu da bude po evroligaškim pravilima - poručio je Riceta.

Prema pisanju italijanskog lista "Il Matino", Napoli bi u narednom periodu morao da uloži oko pet miliona evra u renoviranje dvorane "Palabarbuto". Plan podrazumeva postavljanje velikog semafora sa video-bimom ispod krova, kao i izgradnju dodatnih sadržaja, među kojima su i posebne prostorije poput restorana.

Predviđeno je da kapacitet dvorane nakon radova iznosi oko 5.500 mesta. Ipak, takvo rešenje ne bi bilo dovoljno za dugoročno ispunjavanje svih zahteva Evrolige, pa se razmatra kao prelazna opcija u trajanju od tri godine.

Nakon isteka tog perioda, Napoli bi morao da obezbedi novu dvoranu koja bi odgovarala višim infrastrukturnim standardima takmičenja. To znači da bi eventualni ulazak u projekat franšiza podrazumevao ozbiljan finansijski i organizacioni poduhvat.

Napoli je u aktuelnoj sezoni podigao očekivanja, a dodatni razlog za optimizam predstavljaju trener Jasmin Repeša i dolazak nekoliko igrača sa iskustvom nastupa u Evroligi. Klub se trenutno takmiči u Evrokupu, ali planovi vlasnika očigledno prevazilaze okvire tog takmičenja.

Ukoliko Napoli uspe da ispuni infrastrukturne i finansijske uslove, mogao bi da postane deo šireg projekta kojim Evroliga želi da obezbedi stabilnije dugoročno učešće pojedinih klubova.

Ipak, konačna odluka o tome koji će timovi dobiti status franšize tek se očekuje, pa ambicije Napolitanaca za sada predstavljaju ozbiljnu kandidaturu, ali ne i potvrdu mesta u elitnom takmičenju.