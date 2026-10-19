Potpuni haos vlada u Francuskoj pošto je uveden policijski čas u četiri grada zbog nasilnih protesta. Mera je uvedena u Lilu, ali i u delovima Pariza, gde je epicentar sukoba sa policijom. Zbog toga se dovelo u pitanje i odigravanje utakmica Lige šampiona.

Naime, u utorak je na programu meč između Pari Sen Žermena i Barselone, dok je za zakazan duel Lila i Galatasaraja.

Ministar unutrašnjih poslova Loren Nunjez se oglasio posle hitnog sastanka koji je održan u Francuskoj. I prema njegovim rečima ekstremne mere koje su uvedene se neće odnositi na fudbalske utakmice i neće doći do odlaganja te dve utakmice.

Za sada je plan da se utakmice odigraju u predviđenom terminu, ali ostaje da se vidi hoće li se nešto promeniti dok iste ne počnu.