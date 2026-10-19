Ovoga puta od njih je bila bolja Erokspor sa 73:70, čime je samo produbio krizu Pabla Lasa i ovog tima koji je u sezonu ušao sa ogromnim ambicijama.

Anadolu Efes je u prvenstvu Turske igrao dosta dobro, pobeđivao je redom Bešiktaš, Bordo i Denizli, ali u Evroligi nisu mogli baš da ponavljaju takve utakmice. Protiv Crvene zvezde su izgubili i Majka Džejmsa, a umesto njega je stigao Kameron Pejn.

Opet, Erokspor igra dobro i u Turskoj, ali i u FIBA Evropa kupu, gde su upisali obe pobede iz isto toliko utakmica. Erokspor je imao jednu jako lošu četvrtinu protiv Efesa, kada su postigli samo devet poena (9:15), ali su to nadoknadili.

Efes je ušao uz prednost od 58:51 u poslednjih 10 minuta, ali su doživeli pad.

Najbolji kod pobednika bio je Dejvis sa 18 poena, Kevin Jebo je postigao 17, a Erik MekKalum 12. Kod Anadolu Efesa je najbolji bio Malkolm sa 15 poena, Osmani je dodao 12, a Justa 11.