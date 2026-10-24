Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino izjavio je da ima podršku "ubedljive većine" svetske fudbalske zajednice, odbacujući uz osmeh pitanja o mogućoj ostavci nakon kontroverzi u vezi sa predlogom o prodaji komercijalnih prava te organizacije privatnom investicionom fondu.

U intervjuu za BBC Sport, Infantino je istakao da su različita mišljenja u međunarodnoj fudbalskoj organizaciji očekivana, ali da je važno da se ona poštuju i da se nastavi dijalog.

"Nema ničeg lošeg u neslaganju. U redu je imati različita mišljenja, ali moramo biti u stanju da nastavimo dalje", rekao je Infantino.

On se našao pod pritiskom pre dva meseca, kada su čelnici evropske fudbalske federacije UEFA, Azijske fudbalske konfederacije i organizacije CONCACAF, koja okuplja fudbalske saveze Severne i Centralne Amerike i Kariba, potpisali pismo u kojem su ga optužili za narušavanje poverenja.

Kontroverze su izbile zbog predloga FIFA Forward Enterprise (FFE), prema kojem je deo komercijalnih prava na takmičenja pod okriljem FIFA trebalo da bude prodat privatnoj investicionoj kompaniji. Infantino je predlog povukao nekoliko dana nakon njegovog predstavljanja.

UEFA je prošle nedelje zatražila od FIFA da do 2. novembra dostavi ključnu dokumentaciju o tom predlogu, uz obrazloženje da brojna suštinska pitanja još nisu razjašnjena.

Infantino se izvinio Savetu FIFA zbog načina na koji su vođeni komunikacija i konsultacije u vezi sa predlogom, ali nije precizirao kada će tražena dokumentacija biti dostavljena. Naveo je da je u toku pravna procedura.

"Odgovorićemo na sva postavljena pitanja u meri u kojoj nam to procedura bude dozvoljavala", rekao je predsednik FIFA.

On je istakao da ima podršku Azijske fudbalske konfederacije i afričkih fudbalskih saveza, navodeći da je tokom nedavnih poseta Japanu, Zelenortskim Ostrvima i drugim zemljama razgovarao sa predstavnicima fudbalskih organizacija.

"Mislim da je važno to što u organizaciji poput FIFA mogu postojati različiti stavovi, različite tačke gledišta. Ali ako ozbiljno shvatamo demokratiju, demokratski proces, verovanje da svi imaju isti glas i isti glas širom sveta, da fudbal pripada svima, ako to shvatamo ozbiljno, onda moramo da poštujemo i stavove ogromne, ogromne većine", istakao je on.

Infantino je najavio i predlog za povećanje sredstava namenjenih razvoju fudbala širom sveta za dodatnih 3,4 milijarde dolara.

Govoreći o odnosima sa UEFA, priznao je da je potrebno češće voditi dijalog kako bi se prevazišle nesuglasice.

Infantino je na čelu FIFA od 2016. godine, a izbori za predsednika te organizacije zakazani su za mart naredne godine. Rok za prijavu kandidata koji žele da mu se suprotstave ističe 18. novembra.

Izjave je dao u Bakuu, gde je prisustvovao prvom Svetskom prvenstvu FIFA za fudbalere do 15 godina, na kojem učestvuju reprezentacije iz 189 fudbalskih saveza.

Na turniru nastupa i selekcija Rusije, prvi put na takmičenju pod okriljem FIFA od suspenzije ruskih timova u februaru 2022. godine.