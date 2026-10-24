Košarkaši Mege pobedili su kao gosti Beč rezultatom 94:88 u meču petog kola Grupe B ABA lige.

Mega sad ima skor 2-2, a Beč 1-3.

Andrej Lučić je predvodio Megu ka pobedi sa 25 poena i pet skokova. Pavle Bačko je dao 19 poena i imao devet skokova, uz dve blokade, dok je Ognjen Srzentić doprineo sa 16 poena, šest skokova, četiri asistencije i četiri ukradene lopte. Dobar je bio i Luka Paunov sa 14 poena.

Kod Beča je najefikasniji bio Grant Šerfild sa 25 poena, dok je Aleksa Novaković dodao 17.

U narednom kolu Mega će dočekati Spartak.