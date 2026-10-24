Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro rekao je posle večerašnjeg trijumfa nad Igokeom (81:80) u ABA ligi da je povratak u meč bio sjajan i čestitao ekipi na pobedi.

Zvezda je pobedila iako je na poluvremenu gubila 50:33.

"Čestitam ekipi na pobedi. Očekivali smo da bi ovakav scenario mogao da se dogodi u prvom poluvremenu. Igokea je u prvih 20 minuta igrala veoma dobro. Rekao sam i njihovom treneru i nekim igračima da igraju mnogo bolju košarku nego što to njihovi rezultati pokazuju", rekao je Navaro na konferenciji za medije posle utakmice.

Raduje Navara što se ekipa podigla posle veoma lošeg prvog poluvremena.

"Posle poluvremena uspeli smo da pronađemo igrače koji su imali dovoljno energije da odgovore na zahteve utakmice. Mislim da je naš povratak bio sjajan", dodao je Španac.

Večeras u sastavu nisu bili Džordan Nvora i Nik Vajler-Bab, dok se vratio Ognjen Dobrić.

"Nije lako igrati na svaka dva ili tri dana, ali moramo da pronađemo igrače koji su spremni za svaku utakmicu. Ne možemo, međutim, da imamo dva odvojena tima. Od početka smo znali da imamo jednu ekipu, sa velikim brojem igrača, koja mora da se takmiči u dva različita takmičenja", zaključio je Navaro.