Serhio Ramos ponovo je u modi! Izgleda, zapravo, da nikada nije ni izlazio iako već deset meseci nema klub. Naime, nekadašnji kapiten Real Madrida mogao bi da se vrati na veliku scenu i ponovo zaigra u La Ligi.

Prema informacijama španskih medija, za njegove usluge zainteresovan je Hetafe, čiji je predsednik Anhel Tores potvrdio da je razgovarao sa Ramosovim bratom i agentom Reneom.

– Razgovarao sam sa njegovim agentom, koji je ujedno i njegov brat. Ramos je na našoj listi mogućih pojačanja – poručio je Tores.

Ipak, posao još nije završen. Hetafe trenutno ima šest štopera, među kojima i polivalentnog srpskog reprezentativca Nemanju Gudelja, ali je treneru Hozeu Bordalasu prioritet dovođenje fudbalera na drugim pozicijama. Zbog toga bi Ramosov dolazak mogao da sačeka i januarski prelazni rok.

Španski as je poslednji put igrao za meksički Monterej, koji je napustio krajem 2025. godine. Ramos je čak 16 godina nosio dres Real Madrida, sa kojim je osvojio brojne trofeje, uključujući četiri Lige šampiona, a igrao je još i za Pari Sen Žermen i Sevilju.