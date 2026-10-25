Tim koji je izbacio Partizan u kvalifikacijama za Ligu konferencija se tako sada nalazi jedva iznad zone ispadanja u španskom prvenstvu, pošto je nakon 10. kola na samo devet osvojenih bodova na 17. mestu.

Samo su Espanjol sa osam, Valensija sa šest i Malaga sa pet bodova ispod Hetafea, koji je u nizu od tri meča bez pobede, a do sada ima samo dva trijumfa ove sezone.

Sve je počelo još početkom prvog poluvremena, kada je Berenger doneo prednost timu Bilbaa u 17. minutu. Ekipa Nemanje Gudelja gubila je sa 0:2 već od 35. minuta kada je mrežu zatresao i Injaki Vilijams.

U nastavku, Paredes je povisio na 3:0 u 70. minutu, da bi u 88. minutu Berčiče postavio konačan rezultat. Da stvari budu još gore po Hetafe, meč su završili sa desetoricom zbog isključenja Martina u 86. minutu.